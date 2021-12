Abu Dhabi testdag 2: Shwartzman in de Haas rijdt de snelste tijd

De tweede testdag na het seizoen is opmerkelijk genoeg afgesloten met een snelste tijd van Robert Shwartzman. De Rus testte gisteren nog voor Ferrari, vandaag kwam hij in actie voor Haas F1. Daar moet wel bij gezegd worden dat Shwartzman als enige met een wagen van 2021 reed en de overige 9 coureurs met een 'mule car', een aangepaste testwagen om de Pirelli-banden voor 2022 mee te testen.

Norris eindigde als tweede en was hiermee de snelste coureur van de aangepaste testwagens op de 18-inch Pirelli-banden. Daarachter volgden Vettel, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Zhou, Perez en Fittipaldi. Ook die laatste testte voor Haas.

Williams kwam niet in actie vandaag, het team testte gisteren slechts met Logan Sargeant en besloot vandaag niet deel te nemen maar de spullen in te pakken op weg naar de kerstvakantie.

In februari zullen de teams pas weer in actie komen tijdens de wintertest in Barcelona, ter voorbereiding op het seizoen 2022.