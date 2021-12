Haug haalt uit naar zijn voormalig werkgever: "Je kan alleen maar zeggen shit happens"

Het gedrag van het team van Mercedes na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi zette kwaad bloed bij concurrent Red Bull Racing. Het Duitse team was woest en vocht de uitslag van de race aan bij de stewards. Die schoven de protesten echter van tafel en Mercedes bleef woedend achter.

Ze kunnen echter niet op veel steun rekenen. Hun protest over de ,in hun ogen, verkeerd uitgevoerde safety car-procedure maakte de meeste tongen los. Maar niet veel mensen gaan hierin mee met de mening van Mercedes.

Shit happens

Ook voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug is er een beetje klaar mee. Bij ServusTV spuwt hij zijn gal: "Je kan alleen maar zeggen shit happens. Ik begrijp dat je soms uit je plaat gaat. Ik weet niet hoe het zou zijn gegaan als het andersom was. Het achteraf ter discussie stellen, een racefan wil dat niet zien. Het gaat erom dat je soms je kop moet houden. Dat was voor mij ook niet altijd makkelijk."

Woede

Haug begrijpt dus wel dat men bij Mercedes zó enorm kwaad was. Hij deelt zijn punt: "Het is duidelijk dat het vanuit emotie gebeurde. Iedereen wist dat het lastig ging worden toen de safety car naar buiten kwam. Het maakt niet uit wat je doet, het wordt lastig. Natuurlijk komt er dan veel woede bij kijken."