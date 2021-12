Seidl steunt Masi: "Heel er blij met hoe hij met dingen omgaat"

In de titelstrijd was dit jaar een belangrijke rol weggelegd voor wedstrijdleider Michael Masi. De race director moest soms op belangrijke momenten ingrijpen en kreeg met enige regelmaat boze teambazen op zijn dak. Afgelopen weekend had hij het bij de seizoensfinale al helemaal zwaar.

Mercedes was woest op de beslissingen van Masi. Hij koos ervoor om last minute toch de gelapte auto's langs de safety car te sturen. Vlak daarna gaf hij het sein dat de safety car naar binnen kwam. Hierdoor kon Max Verstappen toeslaan in de slotfase. Mercedes-teambaas Toto Wolff ging daarna helemaal los over de radio richting Masi.

Transparantie

Bij McLaren zijn ze wel blij met Masi. Teambaas Andreas Seidl breekt een lans voor de Australiër. Bij Autosport is Seidl complimenteus: "Vanuit ons oogpunt ,zonder in te gaan op Abu Dhabi, waarderen wij het open en transparante gesprek dat wij al hele jaar hebben. Dat hadden we de voorgaande jaren ook met Michael."

Seidl ziet alleen maar positieve punten aan de handelswijze van Masi. Hij blijft dus bij zijn standpunt en gaat verder met complimenteren: "We zijn heel erg blij met de manier waarop hij omgaat met dingen. Niet alleen hoe hij dat bij ons doet maar bij alle teams in de paddock."