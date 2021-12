Red Bull wint met overmacht pitstop-prijs

Red Bull Racing heeft de Fastest Pit Stop Award in stijl aangenomen. De Oostenrijkse renstal won de wereldtitel met Max Verstappen en wisselde zijn banden ook nog eens op een zeer hoog niveau. De ploeg was haast onverslaanbaar in de pitbox dit jaar.

Red Bull won voor de dertiende keer dit seizoen de prijs voor de snelste pitstop. Ze hadden zich al veel eerder in het seizoen verzekerd van de prijs voor snelste pitcrew van het jaar. Het team deed echter niet rustig aan en verkeerde in Abu Dhabi weer in topvorm.

De ploeg voorzag Verstappen in 2,212 seconden van een nieuw setje harde banden. Hiermee vielen ze net buiten de top tien van snelste pitstops van het jaar. Dat is echter geen slecht nieuws. Red Bull staat namelijk veelvuldig in die top tien. Negen van de tien snelste stops zijn namelijk afkomstig van de renstal van wereldkampioen Verstappen.