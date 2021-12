Max Verstappen heeft gisteren op een fenomenale wijze de wereldtitel binnengesleept. De Nederlander met nummer 33 haalde in de laatste ronde Lewis Hamilton in, die op dat moment de leider van de wedstrijd was.

Max Verstappen won hierdoor het kampioenschap en de race. Er gingen veel leuke en grappige video's en foto's rond, maar deze video is hartverscheurend.