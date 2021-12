Brawn klaar met geklaag van teambazen naar de wedstrijdleiding: "Volgend seizoen stoppen we ermee"

Het was overduidelijk dat de druk er gisteren vol op stond in Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een stevig titelduel uit en alle mogelijke trucjes werden uit de kast getrokken. Wedstrijdleider Michael Masi had het druk en kreeg voortdurend klagende teambazen op de radio.

Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull-concullega Christian Horner lieten zich overduidelijk gelden. Wolff was in de slotfase regelmatig te horen in de richting van Masi. De Oostenrijker probeerde de wedstrijdleider op andere gedachten te brengen maar het was onbegonnen werk.

Brawn

Formule 1-kopstuk Ross Brawn is er helemaal klaar mee. Het lastig vallen van Masi is hem in het verkeerde keelgat geschoten. In gesprek met Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Het is niet goed dat de teambazen Michael tijdens de race onder druk zetten. Toto kan niet gaan eisen dat er geen safety car komt en Christian kan niet gaan eisen dat de auto's met een rondje achterstand er voorbij moeten."

Klaagzang

Brawn heeft het gehad en neemt dan ook maatregelen. Volgens de Brit is het uit met de pret voor de teambazen: "We gaan dit contact aan banden leggen. Volgende seizoen stoppen we hier mee." Dat betekent dus dat Wolff en Horner ergens anders hun klaagzang moeten doen.