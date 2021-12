Video: Wolff gaat helemaal los in nachtclub na mislopen titel Hamilton

De teleurstelling bij Mercedes was gisteren reusachtig. Lewis Hamilton verspilde de wereldtitel in de allerlaatste ronde en ook de protesten van de Duitse renstal liepen op niets uit. Teambaas Toto Wolff was des duivels en weigerde na de race te spreken met de internationale media.

Wel verzekerde Mercedes zich van de wereldtitel bij de constructeurs. Het leek erop dat Wolff zijn chagrijn moest weg drinken want er doken wel héél bijzondere beelden op van de Oostenrijker. Op video's is te zien dat Wolff zich op handen laat dragen in een nachtclub.