Mercedes bedankt Bottas op speciale wijze

Valtteri Bottas eindigde zijn laatste race voor Mercedes gisteren in mineur. De Finse coureur zag zijn teamgenoot Lewis Hamilton de titel verspillen en finishte zelf slechts als zesde. Toch was zijn team nog in staat om hem op zeer speciale wijze te bedanken voor zijn trouwe dienst.

Toen Bottas over de finish kwam op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kreeg hij een bijzondere boodschap van zijn engineer te horen. Hij moest naar 'chassis default 77' gaan. Hierdoor verscheen er de een hartverwarmende boodschap op zijn stuur. De Fin zag namelijk de Finse tekst 'Kiitos Valtteri' op zijn display verschijnen.

while mercedes were stressing about lewis, they still found time to tell valtteri to change to 'chassis default 77' which brought up a message on the dash saying 'kiitos valtteri'. once again, another beautiful touch this weekend from mercedes to valtteri 💙 #KiitosValtteri 💙 pic.twitter.com/CbHlzxX0Ve