Perez na heldendaad: "Dat was cruciaal vandaag"

Max Verstappen heeft de wereldtitel gepakt in Abu Dhabi. In de allerlaatste ronde verschalkte hij zijn rivaal Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot Sergio Perez speelde een enorm belangrijke rol in de die titel van zijn Nederlandse teamgenoot én wereldkampioen. Hij leverde af wat er van hem werd verwacht.

Perez bleef langer buiten dan zijn teamgenoot en daardoor kwam Lewis Hamilton na zijn stop achter de Mexicaan vast te zitten. De Brit wilde er vanzelfsprekend snel langs maar Perez deed wat hij moest doen. Hij verdedigde zeer fel en hield Hamilton precies lang genoeg op. Hij voerde een verwacht plan uit.

Verschil

Na afloop verscheen de uitgevallen Perez voor de microfoons van het Nederlandse Ziggo Sport. Hij sprak zich uit: "Ik bevond mijzelf in een positie waar ik echt het verschil kon maken voor Max. Lewis had op dat moment de race redelijk onder controle. Hij had genoeg tijd voor mogelijke Virtual Safety Cars."

Cruciaal

Met zijn verdedigende kunsten speelde Perez een belangrijke rol in de titelstrijd. "Het was heel erg belangrijk maar ik reed al op oude banden. Ze waren echt helemaal op hun einde. Ik kreeg het voor elkaar om hem op te houden en hem secondes te laten verliezen. Dat was cruciaal vandaag. Ik ben blij voor Max en voor het team."