Sportieve Hamilton verslagen door wereldkampioen Verstappen: "Felicitaties naar Max"

Lange tijd leek het erop dat Lewis Hamilton geschiedenis kon gaan schrijven met een achtste wereldtitel. Maar de Formule 1 is niets voor niets een onvoorspelbare sport. Door een extreem late safety car maakte Mercedes de fout om Hamilton niet naar binnen te roepen.

Verstappen ging wel naar binnen en pakte Hamilton in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race. Hamilton werd geen wereldkampioen, de hele race reed hij aan de leiding maar het was het net niet. Hamilton verspeelde de wereldtitel en was compleet uit het veld geslagen.

Sportief

Na afloop toonde Hamilton zich een enorm waardige verliezer. Hij verscheen ,na een gesprek met zijn vader, voor de microfoon van de interviewer van dienst: "Ten eerste, een enorme felicitatie richting Max en zijn team. Ik denk dat we fantastisch werk hebben geleverd dit jaar. Mijn team en iedereen op de fabriek heeft dat gedaan. Alle mannen en vrouwen hebben zo enorm hard gewerkt. Het is een lastig jaar geweest. Ik ben zó trots op ze!"

Trots

Hamilton wil de kop niet laten hangen en blijft zijn trotste zelf. Zijn team heeft immers wel de constructeurstitel gewonnen. Hamilton sluit hoopvol af: "We hebben de laatste helft van het seizoen alles gegeven. We hebben nooit opgegeven en dat is het allerbelangrijkste!"