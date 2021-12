Max Verstappen rijdt met gereviseerde Honda-motor in Abu Dhabi

Max Verstappen zal met een compleet nagekeken en sterker gemaakte motor rijden in Abu Dhabi, zo meldt een bron aan GPToday.net. Uit zijn poule had hij een gen 4 en gen 3 motor. Welke hij precies heeft laten renoveren is niet duidelijk, wel is duidelijk dat de motor dus in optimale staat is.

Verstappen vs Hamilton

Red Bull Racing zou de Honda-motor compleet hebben gerenoveerd in samenwerking met Red Bull Powertrains. Dit heeft het team gedaan om het maximale vermogen van de motor te kunnen vragen in de strijd om de wereldtitel. Voor Honda is het ook een belangrijke strijd, omdat de motorleverancier na lange tijd weer een wereldkampioenschap kan binnenslepen als leverancier. De Japanners hebben alles op alles gezet, om een motor neer te zetten van top kwaliteit.

Lewis Hamilton zou overwegen om een compleet nieuwe motor in te zetten, dit zal hem dan vijf plaatsen gridstraf opleveren. Max Verstappen kan dan het zelfde doen, maar zal daar minder voordeel uitputten, omdat zijn motor compleet is gereviseerd.

Kwalificatie

De motoren zullen op 120% staan tijdens de kwalificatie, want de pole position gaat erg belangrijk worden voor beide coureurs. Wat de teamgenoten van de twee gaan doen, is ook belangrijk in de tactiek. Het zal een spannende kwalificatie worden, waar misschien het lot al wordt beslist.