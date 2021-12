Ricciardo keert na seizoensfinale terug naar thuisland: "Twee weken plafond staren"

Daniel Ricciardo heeft twee slopende seizoenen achter de rug. De prestaties gingen vaak alle kanten op en de teleurstellingen waren soms groot. Ook heeft hij door de COVID-pandemie al geruime tijd geen bezoekje kunnen brengen aan zijn moederland en moet hij vrienden en familie missen.

Het seizoen zit er bijna op en dat betekent dus dat Ricciardo in de nabije toekomst van zijn vakantie kan gaan genieten. Hij zal dan terugkeren naar zijn geliefde Australië. De inreisregels van het land in Oceanië zijn nogal streng maar dat maakt de McLaren-man niets uit.

Plafond

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag besprek hij zijn vakantieplannen. Hij deelt het met genoegen: "Ik ga twee weken lang naar het plafond van een hotelkamer staren. Ik moet wel, ik moet wel naar huis. Maar het is heel erg lastig om terug te gaan."

Zomer

De goedlachse McLaren-Aussie heeft zich er maar bij neergelegd: "Jammer genoeg maken ze het je niet makkelijk maar het is wat het is. Ik ga het wel doen. Ik moet naar huis, familie en vrienden zien. Dus zodra ik weg ben bij de vier muren heb ik hopelijk nog drie/vier weken om met vrienden en familie. Het is ook nog eens zomer dus ik heb er zin in."