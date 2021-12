Video: Ricciardo krijgt prachtig cadeau van Alonso

Het is bijna Kerstmis dus de heren coureurs doen gezellig mee aan het geven van cadeautjes aan elkaar. De media-afdeling van de Formule 1 vond het een goed idee om de coureurs een lootje te laten trekken om elkaar cadeau's te geven. Fernando Alonso trok Daniel Ricciardo en kwam met een top-cadeau.

De Alpine-coureur gaf zijn McLaren-collega namelijk een fles rode wijn en een hele stapel plakplaatjes. De neppe tattoo is er niet zomaar eentje, het is een afdruk van Alonso's hoofd. Ricciardo was er zo blij mee dat hij er gelijk eentje op zijn arm plakte voor tijdens de persconferentie.