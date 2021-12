Horner heeft alle vertrouwen in Verstappen: "Max wil dit kampioenschap winnen op de baan"

Aankomend weekend wordt de spannende titelstrijd in de Formule 1 beslist. De twee titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en kunnen allebei wereldkampioen worden in Abu Dhabi. De Nederlander kan voor het eerst wereldkampioen worden terwijl Hamilton een recordbrekende achtste wereldtitel kan pakken.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in ieder geval alle vertrouwen in zijn Nederlandse kopman. In een interview met The Times spreekt hij zich uit: "Max wil dit kampioenschap winnen op de baan. Hij is een moeilijke maar eerlijke racer. Ik verwacht dit weekend dan ook niets anders. Niemand wil dit kampioenschap winnen in een grindbak of door een beslissing van de stewards."

Verstappen werd eerder dit jaar door de fans verkozen tot de populairste coureur van het veld. Horner begrijpt wel waarom: "Hij gaat wiel aan wiel met elke coureur en rijdt met zijn hart op zijn tong. Kijk maar eens naar een aantal van zijn herstarts en sommige van zijn inhaalacties dit jaar. Hij heeft geweldige moed en toewijding laten zien. Zo'n soort coureur is hij."