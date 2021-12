Guanyu Zhou gaat rijden met startnummer 24

De Chinese coureur Guanyu Zhou maakt volgend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. Aangezien hij de enige nieuwe debutant is, is hij ook de enige coureur die nog geen startnummer heeft. Tot nu want de aankomend Alfa-coureur heeft zijn keuze gemaakt.

Zhou zal zijn debuut maken met startnummer 24 op zijn Alfa Romeo. Het nummer is jarenlang buiten gebruik geweest. Geen enkele coureur heeft het nummer ooit zelf gekozen. De laatste keer dat er een auto rondreed met dat startnummer in de koningsklasse van de autosport was in 2012, toen reed Timo Glock ermee rond in zijn Marussia.

De huidige Formule 2-coureur is niet de enige die lang op zich laat wachten met het bekend maken van zijn startnummer. Ook voor Max Verstappen is er namelijk nog wat onduidelijkheid, daar komt dit weekend echter een einde aan. De Nederlander rijdt nu nog rond met nummer 33 maar kan dit zomaar gaan vervangen met nummer 1 als hij wereldkampioen wordt.