Ecclestone voorspelt titelstrijd: "Een van die twee gaat winnen"

Aankomend weekend valt de beslissing in het extreem spannende titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee kemphanen zijn al sinds het begin van het jaar in een stevig duel met elkaar verwikkeld en ze zullen dat epische duel in Abu Dhabi afsluiten.

Het duel is zo enorm close dat bijna geen enkele kenner of volger een goede onderbouwde voorspelling durft te doen. Verstappen en Hamilton hebben immers evenveel punten en ontlopen elkaar nog nauwelijks. In Jeddah waren ze bijna de gehele race met elkaar aan het bakkeleien.

Moeilijk

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone geniet met volle teugen van de strijd. Hij bespreekt het in gesprek met de Daily Mail. Hij is duidelijk over wie er kampioen gaat worden: "Een van die twee. Het is moeilijk om te zeggen wie er uiteindelijk gaat zegenvieren. Ik denk dat het nu afhangt van pech of geluk die één van de twee gaat tegenkomen."

Publiek

De oude Ecclestone baseert zijn voorspelling op de stem van het volk: "Over het algemeen wil het publiek ,en dit is niets tegen Lewis, iemand anders als wereldkampioen zien. Dat gevoel krijg ik van mensen. Lewis heeft altijd meer geluk gehad tot nu toe. Wanneer dat ophoudt moeten we nog maar eens gaan zien. Max als kampioen zou goed zijn voor de Formule 1. Mercedes was fantastisch maar het zou goed zijn als er iemand anders naar voren stapt."