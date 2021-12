Coulthard ziet titelrivalen absurd hard vechten: "F1 UFC"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is een razend spannend maar ook kiezelhard duel. In Jeddah lieten ze weer eens zien elkaar geen centimeter ruimte te willen geven en waren ze voortdurend in een absurd fel duel verwikkeld met elkaar.

Oud-coureur en analist David Coulthard denkt er het zijne van. Hij ziet langzamerhand de vergelijking met andere extreme sporten steeds meer en meer op gaan. Hij was te gast in de F1 Nation Podcast waar hij fel was: "Als we kijken naar de UFC, dan zijn er zover ik weet twee regels: niet onder de gordel en niet in de ogen."

F1 UFC

Coulthard ziet dan ook dat de Formule 1 ,en vooral de kampioensstrijd, hier langzamerhand vergelijkingen mee begint te vertonen: "Het voelt nu alsof de is gedefinieerd als F1 UFC. Ongeveer alles gebeurt maar en op een gegeven moment stappen de stewards tussenbeide."

Hamilton

Daarnaast is de Schot enorm onder de indruk van één van de twee vechtersbazen. Hij deelt zijn visie over Hamilton: "Hij had contact met Ocon maar dat leverde niet echt schade op. Hij reed tegen de achterkant van Max aan en ,ook aal beschadigde hij zijn voorvleugel, ieder ander zou zijn complete voorvleugel eraf hebben gereden."