Seidl steunt Norris in code rood-discussie: "Vanuit sportief oogpunt slaat het nergens op"

Max Verstappen leek in Jeddah te profiteren van de eerste code rood van de race. De Nederlander zag dat zijn concurrenten tijdens de safety car fase een pitstop maakten en kon zelf zonder tijdsverlies van banden wisselen terwijl de rode vlag wapperden.

Het is helemaal in lijn met de regels maar niet iedereen is er blij mee. Lewis Hamilton meldde zich tijdens de code rood boos op de boordradio en McLaren-coureur Lando Norris gaf eerlijk toe dat hij de regel liever kwijt dan rijk is. Hij heeft een medestander gevonden.

Sportief perspectief

Zijn teambaas Andreas Seidl kan zich namelijk wel vinden in het standpunt van zijn coureur. De Duitse teambaas legt het uit aan Autosport: "We bevinden ons allemaal in dezelfde ruimte en we hebben zelf besloten dat deze regel bestaat. Dus het heeft geen zin om te kritisch te zijn. Maar als je kijkt naar wat er de laatste twee jaar is gebeurd, dan is het niet eerlijk vanuit een sportief perspectief. We gaan zeker kijken hoe we dat vanuit dat perspectief kunnen veranderen."

Repareren

Seidl is van mening dat de aanpassingen onder de rode vlaggen voor oneerlijk voordeel zorgen. Hij legt het uit met een voorbeeld: "Je kan bijvoorbeeld een rode vlag veroorzaken en dan mag je, je auto laten repareren en bevind je op een betere positie dan eerst. Je mag ook nog eens van banden wisselen en ik denk dat dit vanuit een sportief oogpunt nergens opslaat."