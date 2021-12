Hamilton moet vrezen voor tien plaatsen gridstraf in Abu Dhabi

Lewis Hamilton kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd in Saoedi-Arabië. De Britse Mercedes-coureur vocht een episch duel uit met titelrivaal Max Verstappen maar dat was niet zijn enige momentje in Jeddah. De Brit kreeg eerder namelijk een reprimande voor een andere actie.

De regerend wereldkampioen kende eerder in het weekend namelijk een nogal spannend moment met Nikita Mazepin. De Russische Haas-coureur was bezig met een snelle ronde totdat een langzaam rijdende Hamilton voor hem opdoemde. De Brit was rustig bezig met een outlap en had geen idee dat er iemand op volle vaart aankwam.

Vlaggen

Mazepin kon Hamilton net op tijd ontwijken en voorkwam op die manier een enorm ongeluk. Geen van de coureurs kreeg echter een seintje doormiddel van witte of blauwe vlaggen. Hierdoor hadden ze allebei geen weet van elkaars baanpositie.

Mexico

Toch moest Hamilton zich melden bij de stewards om het voorval te bespreken. Hij kwam er goed vanaf en kreeg een reprimande. Echter zorgt deze uitspraak ervoor dat hij nu op zijn tellen moet gaan passen. Het is namelijk zijn tweede reprimande van het seizoen, in Mexico ontving hij er ook al eentje.

Gridstraf

Dit kan problematisch worden voor Hamilton omdat drie reprimandes ,waarvan twee voor een incident op de baan, voor een gridstraf zorgen. Als Hamilton in Abu Dhabi weer een collega in de weg rijdt, dan zijn de rapen gaar. Hij krijgt bij een volgende reprimande namelijk een gridstraf van tien plaatsen. Zo'n enorme straf zou zijn titelkansen alleen maar verminderen. Het is dus oppassen geblazen voor de Brit.