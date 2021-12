Hill roept de FIA op een grens te stellen: "Gaan ze dan punten afpakken?"

De Saoedische Grand Prix zal nog lang worden nabesproken. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaven hun strijd een extra dimensie door veelvuldig elkaar het leven zuur te maken. Hamilton won de race waardoor hij op gelijke hoogte qua punten is gekomen in de WK-strijd.

Veel kenners maken zich nu zorgen dat het titelduel wordt beslist door een enorme clash in Abu Dhabi. Het zou immers zonde zijn als het titanenduel wordt beslist door een ongeval of een incident. In de geschiedenis van de sport zijn er talloze voorbeelden van een titel beslissende klapper.

1997

In 1997 maakten Michael Schumacher en Jacques Villeneuve het wel heel bont. Schumacher probeerde zijn Canadese rivaal te elimineren met een kamikaze actie en werd kiezelhard bestraft. Al zijn punten werden hem afgenomen en Villeneuve werd kampioen.

Punten intrekken?

Damon Hill hoopt dat de FIA in Abu Dhabi dit incident in het achterhoofd houdt. Hij bespreekt hij bij zijn werkgever Sky Sports: "We hebben een voorbeeld, de strijd van 1997. Alle punten van Michael Schumacher werden toen ingetrokken."

De enkelvoudig wereldkampioen hoopt dan ook dat de autosportfederatie even duidelijk met een lijn komt. "De FIA zou eigenlijk alle team en coureurs even goed duidelijk moeten maken wat ze gaan doen als ze gaan crashen. Pakken ze dan punten af? Of wat is de straf precies?"