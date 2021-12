Wolff nog lang niet klaar met Saoedisch duel: "Dit is nog niet klaar!"

De Saoedische Grand Prix was een megalomaan sensatiestuk. De titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten elkaar de tent uit en kunnen zich opmaken voor een lange avond nagelbijten. Beide coureurs moeten zich namelijk nog melden bij de stewards voor één van de momenten.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt in ieder geval dat men nog lang niet klaar is met de race. Bij Sky Sports was hij zeer helder: "Nee! Ik denk dat dit nog niet klaar is. De telemetrie laat zien dat Max afremde, accelereerde en toen weer afremde."

Verkeerde berichten

Hamilton wist niet dat Verstappen hem erlangs moest laten. Wolff wil eventjes alle onduidelijkheid uit de lucht halen: "Lewis wist het niet. Het waren de verkeerde berichten die hier doorkwamen hoor."

Eerlijk

Wolff is in ieder geval helemaal klaar met Verstappen. Hij maakt zich ernstige zorgen: "Het is het racen waar men naar moet kijken en moet beoordelen. Het is hard, veel hard maar wel over het randje. We willen de titel clean pakken. Als Max wint, dan heb ik daar vrede mee. Het moet gewoon eerlijk verlopen."