Perez zeer kritisch op Saoedisch circuit: "Te gevaarlijk zonder reden"

Vanavond doven de lichten voor de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het circuit en in velen huiskamers zal men zijn/haar hart vasthouden. Het circuit is immers extreem snel en extreem krap, hierdoor zit een zwaar ongeval in een klein hoekje.

Tot nu toe heeft er slechts één hevig ongeval plaatsgevonden in Jeddah. Tijdens de tweede vrije training crashte Charles Leclerc op volle snelheid en schreef hij zijn Ferrari volledig af. De vrees blijft echter bestaan dat het tijdens de race weer op heftige wijze misgaat en daar zit niemand op te wachten.

Gevaarlijk

Red Bull-coureur Sergio Perez maakt zich toch de nodige zorgen. De Mexicaan start de race als vijfde en hoopt dat alles goed verloopt. Hij wordt geciteerd door Crash.net: "Het is een heel erg leuk circuit. Maar wel heel erg gevaarlijk, er zijn veel rechte stukken maar ook blinde bochten. Ik hoop dat er niets gebeurt. Ik heb het gevoel dat het te gevaarlijk is zonder reden."

Onnodig

Perez is van mening dat men met dit circuit simpelweg te grote risico's creëert. Hij is duidelijk: "Als je naar wat onboards kijkt, dan ziet het er toch wel heel erg eng uit. Ik hoop echt dat we geen megaklapper gaan zien. Ik heb gewoon het gevoel dat het te risicovol is zonder reden. De snelheden die we hier rijden en de delta's van ons, het is een beetje onnodig."