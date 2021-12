Verstappen na missen pole position: "Weet niet of de versnellingsbak beschadigd is"

Max Verstappen was op weg naar de pole position. In zijn laatste snelle ronde lag hij 0.244 seconden voor in de tweede sector, en op het stuur van de Red Bull Racing-wagen was in de laatste bocht een voorsprong van 0.4 tienden te zien.

Vlak erna crashte de Nederlander in de laatste bocht. Bij blokkeerde kort bij het aanremmen van de laatste bocht, kwam te wijd uit en tikte met zijn achterwiel de muur aan waardoor hij meteen zijn wagen stil moest zetten.

Max Verstappen had een prima laatste sector en zat 4 tienden onder de tijd van Lewis Hamilton pic.twitter.com/s9akmRuQ27 — GPToday.net (@GPToday_NL) December 4, 2021

Nog geen minuten na zijn crash stond hij F1TV te woord waarin hij zei: "Het is verschrikkelijk. Over het algemeen was het een goede kwalificatie. Het was moeilijk om de banden goed te krijgen op dit stratencircuit. We hadden zeker de snelheid, dat heb ik wel aangetoond met die laatste ronde."

"Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik blokkeerde en probeerde de ronde af te maken maar ik tikte met de achterkant de muur aan waardoor ik moest stoppen. Het is heel teleurstellend, zeker gezien de ronde die ik aan het rijden was."

Versnellingsbak en gridstraf?

"We hebben laten zien dat de wagen hier heel snel is. We zullen zien wat we morgen kunnen doen in de race. Ik weet niet of er iets met de versnellingsbak is, ik heb de wagen meteen gestopt, we zien dat later wel."

Mocht de Nederlander een nieuwe versnellingsbak nodig hebben dan volgt er een gridstraf van 5 plaatsen, wat zou betekenen dat hij op de achtste plaats zou moeten starten.