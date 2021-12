Brundle vindt Vettel niet meer tot elite coureurs behoren

Martin Brundle denkt dat Sebastian Vettel niet langer tot de top vijf coureurs van de Formule 1 behoort, omdat hij gelooft dat zijn beste tijd achter hem ligt. Vettel zijn imago heeft een snelle daling meegemaakt sinds 2018, toen hij als tweede eindigde in het wereldkampioenschap met vijf overwinningen voor Ferrari.

Het jaar daarop won hij slechts één keer, in Singapore, en dat is zijn meest recente Grand Prix-overwinning gebleken op weg naar de vijfde plaats in het klassement van dat seizoen. Voordat het seizoen 2020 was begonnen, vertraagd door de coronapandemie, kreeg de Duitser te horen dat zijn Ferrari-contract niet zou worden verlengd tot 2021 en hij verliet de Scuderia met slechts één podiumplaats in dat jaar en P13 in het kampioenschap.

Dit seizoen sloot Vettel zich aan bij Aston Martin, waar het hoogtepunt tot nu toe een tweede plaats in Azerbeidzjan was. In het WK voor coureurs staat hij op een twaalfde plaats.

Vettel hoort er niet bij

Natuurlijk kan niemand de vier wereldtitels van 2010-13 afpakken van de 34-jarige Duitser, maar Sky F1-commentator Brundle kan Vettel niet meer in de elitegroep indelen. In gesprek met motorsport-total.com zegt Brundle: "Als je de top vijf van het huidige veld zou nomineren, denk ik niet dat je Seb daarin zou opnemen. Zijn beste tijd is achter de rug."

Naast het voor de hand liggende duo Lewis Hamilton en Max Verstappen, zou Brundle moeite hebben om Vettel zelfs maar in zijn top acht te krijgen. Gevraagd om zijn ranking voort te zetten en de top vijf te voltooien, zei de 62-jarige: "Misschien Lando Norris en Charles Leclerc. George Russell misschien. Of Sergio Perez. Mogelijk ook Carlos Sainz. Of Fernando Alonso. Fernando hoort daar zeker thuis! Maar hoe je het ook bekijkt, Seb hoort er niet bij."

Brundle voegde daaraan echter toe: "Ik respecteer hem enorm en hij lijkt nog steeds gemotiveerd, wat indruk op me maakt. Hij heeft nog steeds de ervaring en de kennis en dat is erg handig voor Aston Martin. Toch mist hij in de directe duels soms iets. Dat is altijd al een beetje zo geweest, maar de laatste jaren is het toegenomen, zo eerlijk moet je zijn om dat toe te geven."