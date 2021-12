Marko ziet probleempjes bij concurrent Mercedes: "Ze moeten een goede set-up zoeken"

Red Bull Racing kende een prima vrijdag in Saoedi-Arabië. Max Verstappen reed in de eerste training de tweede tijd en moest in de tweede training genoegen nemen met vierde tijd. Desondanks was Mercedes wel sneller in allebei de vrije trainingen in Jeddah.

Opvallend genoeg was Mercedes in Saoedi-Arabië minder vlot op de rechte stukken dan normaal. Teamadviseur Helmut Marko verscheen voor het Oostenrijkse ServusTV om dit feit te bespreken: "Dat betekent dat Mercedes hun auto niet kan laten inzakken zoals normaal, ze moeten echt gaan zoeken naar een goede set-up."

Over de banden zijn ze bij Red Bull nog niet helemaal zeker van hun zaak. Het gaat een waar temperatuur-spel worden: "De temperaturen moeten goed zijn en de asfalt temperatuur gaat niet zo snel omlaag als de buitentemperatuur. Maar goed, over het algemeen zijn we blij. Als het mogelijk is willen we voor Hamilton de race starten."