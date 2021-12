Sainz roept wedstrijdleiding op om een oogje in het zeil te houden

Dit weekend rijden de coureurs voor het eerst op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit. De baan in Saoedi-Arabië lijkt een pijnsnel stratencircuit te zijn waar een ongeval in een klein hoekje schuilt. De heren coureurs zijn zich hiervan bewust en roepen de wedstrijdleiding dan ook op een oogje in het zeil te houden.

Het circuit in Jeddah barst van de snelle sectoren. Maar daarnaast zijn er ook heel erg veel blinde bochten waardoor een gevaarlijke situatie op de loer ligt. Het is dan ook hopen dat alles zonder al te veel problemen verloopt. Toch maken enkele coureurs zich zorgen.

FIA

Ferrari-coureur Carlos Sainz is één van die coureurs. De Spanjaard werd er op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag naar gevraagd. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Als coureur probeer je er zo min mogelijk aan te denken. Je focust je op andere dingen en we moeten vertrouwen hebben op de standaarden van de FIA. Normaliter gaat dat wel goed."

Scherpte

Sainz geeft wel aan dat de coureurs toch wat hebben aangekaart bij de wedstrijdleiding. De reactietijd is in Jeddah namelijk nogal kort: "Wij kunnen niet door muren heen kijken. Dat moeten we misschien met de FIA gaan bespreken. Het zou fijn zijn als ze scherp zijn met de gele vlaggen, rode vlaggen en de safety car situaties. Dit gaat een heel interessant weekend worden."