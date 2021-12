Norris kijkt nog één keer terug op Russische teleurstelling: "Ik ben eroverheen"

Lando Norris is bezig met een indrukwekkend seizoen. De jonge Britse McLaren-coureur kende een sterke eerste seizoenshelft en reed meermaals naar het podium. Na een wat mindere tweede helft van het jaar staat nu op de vijfde plaats in de WK-stand.

Norris leek in Rusland op weg naar het grootste resultaat uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De McLaren-coureur reed aan de leiding van de race tot dat het begon te regenen in de slotfase van de race. Hij besloot om niet naar regenbanden te wisselen en dat kwam hem duur te staan.

Teleurstelling

Het debacle dreunde nog lang na bij Norris maar inmiddels kan hij er weer gewoon over praten. Bij de BBC kijkt hij er nog voor een laatste keer op terug: "Ik denk dat ik eroverheen ben. Als mensen mij er aan herinneren, dan is het nog wel een teleurstelling. Hij was immers mijn eerste kans op een overwinning."

Standpunt

Toch is Norris niet boos op zichzelf na de grote teleurstelling in Rusland. Enkele maanden blijft hij nog steeds bij zijn toenmalige standpunt staan: "We hebben de verkeerde beslissing gemaakt maar ik wil nog steeds niet zeggen dat ik spijt heb van iets van mijn kant. Ik heb gehandeld op de manier waarvan ik dacht dat het de beste mogelijke manier was."