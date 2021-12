CEO van Saoedische Grand Prix zeker van zijn zaak: "Voor honderd procent klaar"

Morgen draaien de heren coureurs voor het eerst het Jeddah Corniche Circuit op voor de vrije trainingen. Het was lang onzeker of de werkzaamheden omtrent het circuit wel op tijd klaar zouden zijn. De Grand Prix van Saoedi-Arabië debuteert immers op de Formule 1-kalender.

De Saoedi's zijn zelf zeer tevreden met het werk. Ze geven zelfs aan dat de baan helemaal af is. Martin Whitaker is de CEO van het evenement en is lovend. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Het is voor honderd procent klaar. Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een circuit zo snel is gebouwd. Het is extreem snel en ook heel krap."

Niet af

Journalist Albert Fabrega is aanwezig in Jeddah en deelt op Twitter enkele foto's van de huidige staat van het circuit. Het is overduidelijk dat nog lang niet alles af is. Op de foto's is te zien dat er nog hard wordt geklust aan bijvoorbeeld tribunes en gastenverblijven.

Algunas zonas están en obras, pero básicamente son gradas, zonas de invitados y accesos.



Some areas are still not finished, but mainly guests areas, stands and accesses. pic.twitter.com/9QhZKAl1Rz — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 1, 2021

Meedogenloos

Whitaker blijft echter onverminderd enthousiast over het Jeddah Corniche Circuit. In de podcast bespreekt hij de baan: "Het is echt enorm meedogenloos. Een klein foutje en je staat al in de muur. De topsnelheid zal ergens rond de 320, 330 kilometer per uur liggen bij het ingaan van de laatste bocht, bocht 27."