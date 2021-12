Strijdvaardige Perez klaar voor de strijd: "We hebben niets te verliezen"

Aankomend weekend rijden de coureurs voor het eerst hun rondjes in Saoedi-Arabië. Het is de verwachting dat het hagelnieuwe circuit in Jeddah voor een supersnelle race zal gaan zorgen. Op de krappe baan zal de titelstrijd weer in volle glorie verder gaan.

Red Bull-coureur Sergio Perez is zich bewust van het feit dat hij in Saoedi-Arabië zijn team en teamgenoot Verstappen zal moeten helpen. Punten zijn immers broodnodig als Red Bull een poging wil wagen om Mercedes van de troon te stoten bij de constructeurs. Verstappen kan daarnaast wat rugdekking goed begrijpen.

Gat dichten

Perez laat in een persbericht weten klaar te zijn voor de strijd: "De punten in Qatar en tijdens de laatste drie races waren heel erg belangrijk voor het kampioenschap. We waren in staat om het gat naar Mercedes te dichten. Nu is het tijd om er voor te gaan. We hebben niets te verliezen, we gaan ons best doen."

Uitdaging

Perez en consorten zullen die strijd gaan vervolgen op onbekend grondgebied. Er is immers alleen nog maar digitaal getest op de baan. De Mexicaan is zich bewust van de uitdaging: "Het lijkt op een heel erg snel circuit, dus ik kijk er naar uit om er in het echt te rijden. Ik denk dat ik nog nooit heb gereden op zo'n snel circuit met zoveel snelle bochten. Dit wordt een aardige uitdaging."