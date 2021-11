Ricciardo niet altijd de grote grappenmaker: "Op sommige manieren nog steeds slechte verliezer"

Daniel Ricciardo staat bekend als de grote lachebek van het Formule 1-circus. De Australische McLaren-coureur lijkt geboren met een grote grijns maar niets blijkt minder waar. Hij vindt dat dit beeld van hem niet helemaal klopt en geeft toe dat hij ook nog wel eens een brok van woede kan zijn.

Ricciardo doet zijn zeer opvallende uitspraken in gesprek met Autosport. Hij gaat opzoek naar waar dit vandaan komt: "Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Als kind wilde ik overal mee winnen. Of het nou tafeltennis of Uno was, ik haatte het om te verliezen. De afgelopen jaren ben ik volwassener geworden. Ik kan beter omgaan met verlies, maar ik ben op sommige manieren nog steeds een slechte verliezer."

Het ging soms zo slecht met zijn zelfbeheersing dat Ricciardo soms alle controle verloor. De Australiër geeft aan dat zijn omgeving hem helpt in dit soort situaties: "Mijn trainer weet wanneer ik zo ben. Dan knuffelt hij mij en kalmeert hij me. Het is grappig want mensen verwachten dat waarschijnlijk niet van mij. Als het over competitie gaat ben ik echt een fucking psychopaat."