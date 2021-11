De Vries verlengt Formule E-contract en gaat titel verdedigen

Nyck de Vries zal aankomend seizoen zijn Formule E-titel gaan verdedigen. De Nederlandse coureur zal ook in het seizoen 2021-22 actief zijn bij het elektrische team van Mercedes. Ook zijn teamgenoot blijft hetzelfde, voormalige McLaren-coureur Stoffel Vandoorne zal de tweede Mercedes blijven besturen.

De Vries wist vorig jaar al zijn concurrenten te verslaan en werd zo de eerste Nederlander die de Formule E-titel wist te veroveren. Hij blijft dit jaar de kleuren van Mercedes verdedigen. Het zal zijn laatste jaar van hem bij het FE-team zijn want Mercedes verlaat na dit seizoen de elektrische koningsklasse.

De regerend wereldkampioen is blij met zijn contractverlenging. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Een nieuw seizoen brengt altijd uitdagingen met zich mee. Het zijn van de regerend wereldkampioen zal dingen nog spannender maken. Ik heb er dus heel veel zin in om weer te gaan racen en allebei onze titels te kunnen verdedigen."