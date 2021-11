Sainz looft teamgenoot: ''Leclerc het snelste over één ronde''

In de puntenstand is het verschil tussen beide Ferrari-coureurs nihil (6.5 punten), maar bij het kwalificatieduel is het een ander verhaal. Charles Leclerc staat 13-7 voor tegen Carlos Sainz. Die beweert dat niemand sneller is dan Leclerc over één ronde.

"Ik denk dat Charles de beste is op de zaterdag", vertelde Sainz aan het tijdschrift GP Racing. "Hij is een van de beste, zo niet de beste coureurs in de F1 van dit moment. Ik realiseer me dit nu pas als ik zie dat hij zich op zeer hoog niveau acteert. Ik heb het niet alleen over zijn snelheid, maar ook over het feit dat hij een zeer goede werkethiek heeft.''

Voor Sainz geeft deze battle met Leclerc extra motivatie om te presteren. "Het is een uitdaging die ik leuk vind en ik weet dat er waarschijnlijk niemand meer getalenteerd is dan Charles op een droge ronde in een Ferrari."