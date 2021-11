Video: Tsunoda geeft een kart de sporen

Yuki Tsunoda is dit jaar bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Japanse AlphaTauri-coureur presteert zeker niet slecht maar is ook niet vergeten waar hij vandaan komt. De Japanner begon zijn loopbaan net als velen van zijn collega's in de karts.

Hij is het zeker weten nog niet verleerd. Op deze beelden is te zien dat de Japanner niet rustig aan doet en zijn kleine kart over het asfalt heen jaagt. Veel van zijn collega's kruipen ook nog met enige regelmaat achter het stuur van een kart om het in de vingers te houden.