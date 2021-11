Button weet niet wie er gaat winnen: "Allebei doen ze het fantastisch"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn al het gehele seizoen met elkaar in gevecht om de wereldtitel. Met nog twee races op de roller is het duel nog steeds heel erg close en kan het nog steeds alle kanten op. Het is dan ook lastig te voorspellen wie er wereldkampioen gaat worden.

Toch zijn er genoeg kenners die wel een gokje willen wagen. Regelmatig worden oud-wereldkampioenen gebombardeerd met vragen over wie er met de titel naar huis gaat.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button krijgt de vraag. Bij zijn collega's van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Nog twee races te gaan, acht punten verschil en twee van de beste coureurs ter wereld. Het is extreem spannend en we weten ook niet welke auto de sterkste zal zijn bij de aankomende race."

Geen idee

Button heeft echter geen flauw benul wie er aan het langste eind gaat trekken. Hij deelt zijn eerlijke antwoord: "Ik heb eigenlijk geen idee. Allebei doen ze het fantastisch, allebei de teams doen het fantastisch. Het lijkt er nu op dat Mercedes de bovenliggende partij is maar het volgende circuit is weer anders. Dan is er ook nog Abu Dhabi. We weten ook niet wat we van die nieuwe lay-out kunnen verwachten."