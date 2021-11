Alonso ziet zich zelf niet als pechvogel: "Je krijgt wat je verdient"

Fernando Alonso maakte dit jaar zijn comeback in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen keerde terug in de sport die hij in 2018 verliet na een faliekant mislukt avontuur bij McLaren. Zijn jaren in Britse dienst waren een enorme aaneenschakeling van teleurstellingen en pech.

Regelmatig klinken er dan ook geluiden dat Alonso veel meer uit zijn Formule 1-loopbaan had kunnen halen. Hij had volgens sommigen veel meer titels kunnen winnen dan de twee die hij nu op zijn naam heeft staan. Zelf wil de ervaren Spanjaard hier echter niets van weten.

Verschillende auto's

Hij is te gast in de Beyond the Grid-podcast en hier spreekt hij zich uit over de kwestie: "Nee, ik denk dat je krijgt wat je verdient. Er zijn een paar voorbeelden waar je kan zeggen dat het oneerlijk is dat sommigen mensen races en kampioenschappen winnen terwijl er misschien betere mensen op de grid staan. Maar dat zal je nooit weten want we zitten allemaal in verschillende auto's."

Dromen

Alonso ziet zichzelf dan ook niet als pechvogel. Hij is gelukkig met alles wat hij heeft bereikt in zijn loopbaan: "Wanneer ik aan mijn carrière denk, dan heb ik het geluk gehad om twee keer wereldkampioen te worden. Maar ik denk ook aan Le Mans, Daytona, het WEC en het World Karting Championship. Ik zie meer dan waar ik ooit van had durven dromen. Dus ik zal mijn resultaten nooit ongelukkig of oneerlijk noemen."