Hill herkent eigen historie in huidige titelduel: "Hij liet mij tot het gaatje gaan om te winnen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dit seizoen in een historisch titelduel verwikkeld. De twee kemphanen bestrijden elkaar met alles wat ze in zich hebben en lijken haast in een andere klasse rond te rijden. Afgelopen weekend in Qatar zat er weer een straatlengte tussen de twee titelrivalen en nummer 3 Fernando Alonso.

Het zijn duels die de wereld kent uit de geschiedenis. Damon Hill vocht in 1994 een soortgelijk duel uit met Michael Schumacher. Ook hier gingen de twee kemphanen tot het uiterste en werd de strijd pas beslist in de laatste race nadat Hill en Schumacher elkaar raakten.

Tot het gaatje

Hill ziet dat de huidige kemphanen boven zichzelf uitstijgen. In de F1 Nation Podcast spreekt hij vanuit zijn eigen ervaringen: "Ik werd nooit aangewezen als toekomstige superster in mijn loopbaan richting de Formule 1. Maar toen belandde ik in wat races tegenover Schumacher en ik hield mijzelf regelmatig staande tegenover hem. De enige verklaring die ik daarvoor heb is dat hij mij tot het gaatje liet gaan om te winnen."

Motivatie

De enkelvoudig wereldkampioen denkt dat dit ook te herleiden is tot de twee titelrivalen van dit seizoen. Hill legt het verschil in motivatie uit in de podcast: "Het is gewoon een groot verschil in de motivatie, het is anders als je op het scherpst van de snede strijdt of voor de tiende plaats."