Russell baalt van tegenvallende resultaten: "Iedereen is nogal gefrustreerd"

Williams leek halverwege dit seizoen de weg omhoog te hebben ingezet. Het legendarische Britse team scoorde ineens weer een aardige hoeveelheid punten en George Russell reed enkele verbluffende kwalificaties. Maar de afgelopen paar races is de klad er weer ingekomen, tot grote frustratie van het team zelf.

Russell vertrekt na dit seizoen naar het topteam van Mercedes. Dat betekent niet dat hij niet meer gemotiveerd is. De Brit wil niets liever dan afscheid nemen van Williams met een goed resultaat. Maar de laatste paar races lijkt niets meer te lukken, in Qatar werd hij slechts zeventiende na een lekke band.

Gefrustreerd

Russell deelt zijn chagrijn met de buitenwereld. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik denk dat iedereen bij het team momenteel nogal gefrustreerd is. Ik denk dat we moeten leren begrijpen wat er veranderd is. We hebben wel wat indicaties."

Kwalificaties

Williams liet dit seizoen vooral een paar mooie dingen zien in de kwalificaties. Russell steeg boven zichzelf uit en reed de tweede tijd in België. In Rusland deed hij het nog eens dunnetjes over en was hij de nummer 3 op zaterdag.

Geen snelheid

Nu lijkt ook hier een negatieve verandering te hebben plaatsgevonden. Russell is duidelijk: "Normaal gesproken hadden we moeilijke zondagen maar dat compenseerden we met geweldige zaterdagen. Met de snelheid van onze auto is het ook makkelijker om onze positie vast te houden in plaats van aan te vallen. Maar om een of andere reden is die snelheid er nu ook niet op zaterdag."