Brawn geniet van titelduel: "De eb en vloed die we hebben is goed"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in hun enorm spannende kampioensstrijd verwikkeld. De twee kemphanen wisselen het momentum af en zijn beurtelings de favoriet voor de titel. Momenteel staat Verstappen voor in de titelstrijd maar Hamilton won de laatste twee races en heeft overduidelijk het momentum te pakken.

De strijd is om je vingers bij af te likken. Ook Formule 1-bons Ross Brawn doet dat. De Engelsman geniet van de strijd en omschrijft dat in zijn column voor de Formule 1 site: "Wat goed is aan dit kampioenschap is de eb en vloed die we hebben. We hadden een periode waar we dachten dat Red Bull ermee aan de haal ging en toen kwam Mercedes terug."

Max Verstappen stond bij de start in Qatar al met 1-0 achter na zijn gridstraf maar reed zich toch naar het podium. Brawn fantaseert graag over hoe alles was verlopen zonder straf: "Ik had het gevoel dat Lewis dit onder controle had. Maar wie weet. Met de start die Max had, hadden we misschien wel een closer duel gezien."