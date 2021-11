Verstappen gebruikte gridstraf in zijn voordeel: "Kreeg alleen maar meer motivatie"

Max Verstappen moest zich dit weekend weer eens naar voren vechten in Qatar. De Nederlandse Red Bull-coureur kwalificeerde zich keurig als tweede maar kreeg een gridstraf van vijf plaatsen nadat hij dubbele gele vlaggen had genegeerd in de kwalificatie. Het leek hem niets te doen want hij reed alsnog vrij simpel naar het podium.

Vlak voor de race werd pas duidelijk dat Verstappen een gridstraf zou krijgen. De Nederlander moest als zevende starten en liet zijn klasse zien. Hij reflecteerde er zelf op bij Sky Sports: "Toen ik hoorde dat ik vanaf de zevende startplek moest starten kreeg ik alleen maar meer motivatie om naar voren te rijden."

De straf van Verstappen was met vijf plaatsen vrij fors, Valtteri Bottas kreeg drie plaatsen gridstraf al reed hij te hard bij een enkele gele vlag. Verstappen wil niet speculeren over iets als een 'te zware' straf: "Daar wil ik het niet te veel over gaan hebben. Ik wil niemand het genot geven dat ze er nog meer over kunnen praten. Natuurlijk, het was niet top."