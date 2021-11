Ricciardo stelt teleur in Qatar: "Hadden problemen met de brandstof"

Daniel Ricciardo beleefde in Qatar een weekend om zeer snel te vergeten. De Australische McLaren-coureur moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Lando Norris en finishte zelf na een dramatische race als twaalfde. Dat betekent dat hij weer geen punten scoort en concurrent Ferrari verder wegloopt.

Na afloop bleek dat hij te maken had met een bijzonder probleem. Tegenover de officiële site van de Formule 1 geeft hij uitleg: "We hadden wat problemen met de brandstof vandaag en dus moesten we brandstof sparen en dat dicteerde onze race. We weten niet zeker wat er gebeurde maar we moeten er naar kijken."

Ricciardo kijkt dan ook uit naar het aankomende vrije weekend. "Ik kijk er naar uit om door te gaan. Ik denk dat een weekendje niets doen nodig is voor elke betrokkene. We gaan nu een debrief in en we gaan proberen de problemen te begrijpen. Laten we sterk finishen."