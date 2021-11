Horner krijgt officiële waarschuwing van stewards en doet opvallend aanbod

Red Bull-teambaas Christian Horner moest zich in Qatar melden bij de stewards nadat hij in een interview met Sky Sports zich negatief had uitgelaten over de marshalls op het Losail International Circuit. De Brit was boos nadat zijn stercoureur Max Verstappen een gridstraf kreeg.

De stewards hebben Horner niet zwaar bestraft. De Brit krijgt een officiële waarschuwing van de stewards. Hij liet al snel blijken dat zijn opmerkingen niet zo bedoeld waren en hij trok het boetekleed dan ook gelijk aan in Qatar.

De stewards zijn zich hiervan bewust en zijn daarom niet streng. Horner deed de stewards ook nog een opmerkelijk aanbod waar ze op in gingen. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat de Brit wil deelnemen aan het FIA International Stewards Programme in februari. Hij gaf ook aan de media sorry te zeggen.