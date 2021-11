Pechvogel Bottas snapt er niets van: "Uit het niets had ik die lekke band"

Valtteri Bottas kende een zondag in Qatar om zeer snel te vergeten. De Fin kreeg een gridstraf, een ongelukkige lekke band en moest tot overmaat van ramp ook nog eens zijn auto vroegtijdig in de pitbox parkeren. Het zorgde voor gemengde gevoelens bij zijn team want teammaat Hamilton won de race.

De ellende begon al bij de start, hij viel ver weg nadat de lichten uitgingen. Bij Sky Sports doet hij zijn verhaal: "Een probleem was het op temperatuur krijgen van de mediums in de warm-up lap en dan stonden we ook nog eens op de vieze kant van de grid. Ik heb geen idee, maar er was weinig grip in de eerste ronde en bij de start."

Daarna maakte Bottas wat plaatsen goed maar de pech bleef hem achtervolgen. "Het is altijd moeilijk wanneer er een DRS-trein is. Toen alles zich meer uitspreidde konden we progressie boeken. Ik ging lang door in de tweede stint en uit het niets had ik die lekke band. Ik had geen vibratie of minder grip."