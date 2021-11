Horner naar de stewards in Qatar vanwege kritiek op FIA

De stewards hebben geen moment rust in Qatar. Red Bull-teambaas Christian Horner moet zich bij hen melden vanwege het schenden van artikel 12.2.1 van de sporting code van de FIA. Hij zou zich mogelijk op een schadelijke manier hebben uitgelaten over de autosportfederatie.

Horner zou een regel van de sporting code van de FIA hebben overtreden. Volgens zijn alle uitlatingen, daden of geschreven teksten die schade aan de FIA kunnen toebrengen verboden. De Brit zou dus iets hebben geroepen of geschreven wat niet zou mogen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat Horner gedaan heeft. De Brit liet later weten dat het ging om een opmerking over de marshalls. Het is ook niet zeker wat voor straf hij kan ontvangen maar een boete op een reprimande lijken het meest logische. Het is de tweede keer dat Red Bull op het matje wordt geroepen dit weekend. Max Verstappen moest zich vanmorgen ook al melden.