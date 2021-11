Hamilton op zijn gemakje naar de winst: "Eigenlijk een vrij eenvoudige race"

De Grand Prix van Qatar was een vrij simpele prooi voor Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur zag dat zijn grootste concurrent Max Verstappen voor de race een gridstraf kreeg en wist wat hem te doen stond. Zonder al te veel problemen hield de Brit de leiding vast en bracht hij zijn Mercedes thuis.

Na afloop van de race verscheen de man met de regenbooghelm voor de microfoon van zijn voormalig teamgenoot Jenson Button: "Het was eigenlijk een vrij eenvoudige race. Ik geniet van de races waar we echte strijd hebben maar we hadden deze punten nodig vandaag. Ook top werk van het team bij de pitstops."

Hamilton was echt zeer in zijn sas met zijn overwinning in Qatar. Hij straalde van oor tot oor: "Het is een moeilijk jaar en het is een fantastisch gevoel om dan twee keer op rij te winnen. Het geeft echt een goed gevoel richting de laatste twee races."