Verstappen niet zeker van zijn zaakjes na inhaalrace: "Gevoel dat het nog een spannende strijd gaat worden"

Max Verstappen begon de Grand Prix van Qatar met een 1-0 achterstand. De Nederlandse Red Bull-piloot werd bestraft na een fout in de kwalificatie en moest de race als zevende starten. De WK-leider gaf echter niet op reed fabuleus naar de tweede plaats, inclusief de snelste ronde.

Na afloop van de race verscheen de nuchtere Nederlander voor de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button: "Onze startplaats was natuurlijk een beetje jammer maar we hadden een top start en reden al snel als tweede rond. Het is ook fijn dat we dan nog de snelste ronde pakken. Ik weet dat het lastig gaat worden richting het einde maar dat houdt het spannend."

Verstappen genoot daarnaast wel van het voor hem nieuwe Losail International Circuit. Hij hield er de schade beperkt in zijn titelstrijd met Lewis Hamilton: "Het was goed. Het is heel erg leuk om hier te rijden, het is een heel snelle baan. Ik heb het gevoel dat het nog een heel spannende strijd gaat worden."