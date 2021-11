Toto Wolff na dominante pole van Hamilton: ''Dit is het resultaat van het harde werk''

Voor de tweede maal op rij stond er geen maat op Lewis Hamilton en zijn Mercedes-bolide. De zevenvoudig wereldkampioen bleef titelconcurrent Max Verstappen ruim vier tienden voor. Teambaas van Mercedes Toto Wolff verklaart hoe deze prestatie tot stand is gekomen.



''Dit is het resultaat van het harde werk, zowel in de opbouw als tijdens het weekend, om de auto te begrijpen en de juiste afstelling te vinden op dit nieuwe circuit'', zei de Oostenrijker.

Wolff ziet dat Mercedes veel progressie heeft geboekt, maar wil zijn team nog niet als favoriet bestempelen. "Hopelijk nemen we dit momentum mee in de race, we hebben allebei onze auto's die vooraan starten, maar ik weet zeker dat het weer een spannende race zal worden."