Perez slaat modderfiguur maar blijft strijdbaar: "Het wordt een lastige maar we gaan alles geven"

Het was een zaterdag met een lach en een traan voor Red Bull Racing. Max Verstappen kwalificeerde zich keurig als tweede op de eerste startrij maar Sergio Perez viel enorm tegen. De Mexicaan haalde Q3 niet eens en moet genoegen nemen met de teleurstellende elfde plaats.

Na afloop van de kwalificatie was de stemming bij de Mexicaanse Red Bull-piloot dan ook niet paasbest. Bij Sky Sports zocht hij naar een verklaring: "We veranderden onze benadering van de tyre preparation een beetje. We kwamen er niet bovenop en bij het ingaan van bocht 1 had ik geen grip."

Toch geeft de ervaren Perez de strijd niet op. Hij zal er ook in de race weer vol voor gaan: "We zaten er het hele weekend bij. Ik zie niet in waarom we er niet bij zouden zitten. Maar het wordt een lastige, we gaan er alles voor geven morgen."