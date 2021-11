Hamilton laat van zich horen in Qatar: "Weten dat er problemen zijn in de landen die we bezoeken"

Dit weekend racet de Formule 1 voor het eerst in Qatar. Het emiraat staat niet bepaald bekend om zijn goede mensenrechten en de komst van de koningsklasse van de autosport is dan ook veel besproken. De sport is de afgelopen jaren immers hard bezig zich in te zetten voor gelijke rechten.

De man achter alle gelijke rechten-campagnes was vanzelfsprekend regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Het was dan ook de vraag of de Brit van zich zou laten horen in Qatar. Sommigen zien het immers als hypocriet dat Hamilton zich op de barricades werpt maar wel gaat rijden in het spraakmakende land.

Slechtste

Hamilton was inderdaad zeer uitgesproken op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. Hij was zeer duidelijk: "We weten dat er problemen zijn in de landen die we bezoeken maar Qatar kunnen we beschouwen als één van de slechtste in dit deel van de wereld."

Uitspreken

De regerend wereldkampioen is dan ook van mening dat men meer van zich moet laten horen. Hamilton roept zijn collega's op dat te doen: "Ik denk dat andere coureurs, mensen in de sport en andere sporters zich niet vaak genoeg laten horen. Ze kunnen meer doen. Het onderwerp leren kennen en zich uitspreken. Samen maak je meer impact."