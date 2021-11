F1-coureurs steunen Max Verstappen voor actie in Brazilië

Het bestuursorgaan van de Formule 1 zal de argumenten van Mercedes over een 'recht op beoordeling' aanhoren om te kijken of Max Verstappen alsnog een straf moet krijgen voor zijn actie in bocht 4 tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Een videohoorzitting is gepland voor donderdag 17.00 uur in Qatar, met de nieuw opgedoken videobeelden aan boord van de Red Bull-wagen van zijn controversiële verdedigende actie tegen Lewis Hamilton als middelpunt. Bronnen van het Red Bull-team zeggen dat ze verrast zijn door de push van Mercedes richting de FIA, maar willen verder geen commentaar geven.

Gridstraf of tijdstraf?

Volgens de krant Bild zou de Nederlander - wiens voorsprong in het kampioenschap op Interlagos is geslonken tot 14 punten - een gridstraf voor de Grand Prix in Qatar kunnen krijgen. Een gridstraf met terugwerkende kracht van vijf seconden voor Brazilië is een andere mogelijkheid, waardoor hij naar de derde plaats zou zakken en zijn voorsprong verder zou verkleinen tot slechts 11 punten met nog drie races te gaan.

Voormalig F1-coureur Vitaly Petrov vindt het raar dat er nog altijd wordt gesproken over de actie en dat die bestraft zou moeten worden: "Natuurlijk was het niet nodig om iemand daarvoor te straffen. Om zijn positie te verdedigen, remde hij zo laat mogelijk en het was duidelijk dat hij normaal door de bocht zou gaan."

Een andere voormalig F1-coureur, Karun Chandhok, is het daarmee eens. Hij zei dat Verstappen's 'klassieke' manier van remmen en lichte vorm van onderstuur de actie succesvol maakte.

"Elke goede coureur op de planeet zou hetzelfde hebben gedaan", zei de Indiër. "Misschien verdiende Max een waarschuwing, maar niet meer dan dat in mijn ogen. Het was een goede, zware strijd tussen twee van de beste coureurs ooit."