Norbert Haug: "Zou fantastisch zijn als Audi het team van McLaren koopt"

McLaren heeft eerder deze week vrij direct gereageerd op de geruchten dat het gehele team uit Woking, verkocht zou worden aan Audi. Het is bekend dat Audi, de luxe Duitse autofabrikant die eigendom is van Volkswagen, in verband wordt gebracht met een entree in de Formule 1 voor 2026 - net als het zustermerk Porsche.

Maar die berichten waren begin deze week een versnelling hoger gezet met de bewering dat Audi de hele McLaren Group heeft gekocht, die door Forbes wordt gewaardeerd op een schatting van 530 miljoen euro.

Reactie McLaren

McLaren stelde in een reactie: "McLaren Group is op de hoogte van een nieuwsbericht in de media waarin staat dat het is verkocht aan Audi. Dit is volkomen onjuist en McLaren probeert het verhaal te laten verwijderen. McLarens technologiestrategie omvatte altijd voortdurende discussies en samenwerking met relevante partners en leveranciers, waaronder andere autofabrikanten. Er is echter geen verandering gekomen in de eigendomsstructuur van de McLaren Group", concludeerde de verklaring.

Geweldig voor de F1

Voormalig Mercedes-race directeur Norbert Haug, die nauw samenwerkte met McLaren in het succesvolle tijdperk van Mika Hakkinen, zei dat als Audi het Britse team zou kopen: "Dat zou geweldig zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in Formule 1."

"Het onderstreept alleen maar hoe juist en belangrijk het was dat we bij Mercedes dit meer dan tien jaar geleden deden met ons eigen team tegen veel goedkopere financiële voorwaarden", vertelde hij aan Sky Duitsland. "Zelfs als we in 2021 niet de achtste titel op rij winnen, doen we het sindsdien best goed", glimlachte Haug.